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Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Меркель и Путиным на этой неделе

Последний раз президенты РФ и Турции разговаривали по телефону 31 июля

ТАСС, 18 августа. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает провести переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и российским президентом Владимиром Путиным до конца текущей недели.

"У нас [запланированы] переговоры с Меркель в конце этой недели и с Путиным на выходных", - приводит слова Эрдогана в среду Анатолийское агентство.

Последний раз Путин и Эрдоган разговаривали по телефону 31 июля. Как отметила пресс-служба Кремля, в ходе беседы, в частности, были "обстоятельно рассмотрены актуальные темы российско-турецкого многопланового сотрудничества".

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичТурцияГерманияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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