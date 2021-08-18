Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Меркель и Путиным на этой неделе

ТАСС, 18 августа. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает провести переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и российским президентом Владимиром Путиным до конца текущей недели.

"У нас [запланированы] переговоры с Меркель в конце этой недели и с Путиным на выходных", - приводит слова Эрдогана в среду Анатолийское агентство.

Последний раз Путин и Эрдоган разговаривали по телефону 31 июля. Как отметила пресс-служба Кремля, в ходе беседы, в частности, были "обстоятельно рассмотрены актуальные темы российско-турецкого многопланового сотрудничества".