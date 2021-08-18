NYT: афганцы в провинции Панджшер добиваются от талибов инклюзивного правительства

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Афганцы в провинции Панджшер не признают радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) в качестве законной власти и согласятся подчиниться только инклюзивному правительству. Об этом в среду сообщила газета The New York Times со ссылкой на посла Афганистана в Таджикистане Мухаммада Захира Агбара.

По его сведениям, вице-президент республики Амрулла Салех и Ахмад Массуд - сын экс-министра обороны страны и полевого командира афганцев по прозвищу Панджшерский лев - готовы сражаться с талибами, если в Афганистане не будет сформировано правительство с включением в него представителей всех этнических меньшинств и женщин. "Если представители "Талибана", находящиеся в Дохе и в Пакистане, готовы принять то, о чем просит мировое сообщество и что отвечает нуждам афганского народа, то у нас будет мир и безопасность", - приводит издание слова Агбара.

Как отмечает газета, информации о числе сторонников сопротивления в провинции нет, боевики "Талибана" пока еще не пытались штурмовать труднодоступное Панджшерское ущелье, которое представляет собой естественный защитный рубеж.