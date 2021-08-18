Разведка не докладывала Пентагону, что ВС Афганистана могут быстро сдать позиции

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Разведка США не докладывала руководству Пентагона о том, что силы безопасности Афганистана так быстро сдадут свои позиции в сражениях с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил в среду председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли на брифинге для журналистов в Минобороны.

"Позвольте мне высказаться по поводу разведки, потому что я вижу в новостях сообщения о том, что были предупреждения о скором падении [сил безопасности Афганистана под напором талибов]. Я очень хорошо знаком с разведданными, а на войне никогда ничего нельзя сказать наверняка, но я могу сказать вам, что, насколько мне известно, нет отчетов, в которых бы прогнозировалось, что [афганские] силы безопасности численностью 300 тыс. человек испарятся за 11 дней с 6 августа по 16 августа с захватом [талибами] 34 провинций и столицы Кабула", - отметил генерал.