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Зеленский подписал указ о принудительном отчуждении земли и недвижимости в 50 м от границы

Документ требует от правительства совместно с местными органами власти в течение шести месяцев провести инвентаризацию таких участков и определить их владельцев

КИЕВ. 18 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в среду подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы". Документ предполагает принудительное отчуждение земельных участков и объектов недвижимости на удалении до 50 м от границы с последующей передачей их Госпогранслужбе.

"Принятие мер по принудительному отчуждению с целью дальнейшей передачи в постоянное пользование военным частям Государственной пограничной службы Украины земельных участков (или их частей) и размещенных на них объектов недвижимого имущества (или его частей), находящихся в собственности юридических и физических лиц и находящихся в пределах земельных участков шириной 30-50 м вдоль линии государственной границы <...>, в случае отсутствия согласия с владельцами указанных земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества по их выкупу", - говорится в одном из пунктов документа, который опубликован пресс-службой офиса украинского лидера.

Документ требует от правительства совместно с местными органами власти в течение шести месяцев провести инвентаризацию таких участков и определить их владельцев. Кроме того, ряд пунктов из требований к правительству имеют обозначение "секретно".

Секретарь СНБО Алексей Данилов 30 июля после выездного заседания, которое прошло в городе Краматорске в подконтрольной Киеву части Донецкой области, заявил, что Зеленский поставил задачу привести "в боевое соответствие" границы страны. На этом же заседании отдельно был заслушан доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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