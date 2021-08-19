В Афганистан прибыли посол Нидерландов и группа консульских работников

ГААГА, 19 августа. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет ВВС Нидерландов доставил в Афганистан голландского посла, группу консульских работников и 62 военнослужащих, которые будут обеспечивать их охрану. Об этом сообщило в среду Министерство иностранных дел Нидерландов.

"Новая группа вылетела в понедельник из аэропорта Эйндховена, а в среду самолет получил разрешение на посадку в Кабуле", - отметили в ведомстве. Посол Сесилиа Вейгерс вернулась вместе с новыми дипломатами, которые продолжат работу из аэропорта. Их основная задача будет заключаться в оформлении документов афганцев, которые могут рассчитывать на убежище в Нидерландах.

"Ситуация в аэропорту остается непонятной и постоянно меняющейся, - добавили в министерстве. - Военные США взяли на себя обеспечение безопасности и координацию полетов. Ожидается, что в течение нескольких дней аэропорт сможет принять несколько голландских рейсов, однако все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации".

Работавшие ранее в Афганистане голландские дипломаты были в срочном порядке эвакуированы. Как сообщили в МИД Нидерландов, эвакуационный рейс приземлился в Схипхоле в среду вечером. На его борту находятся около 50 голландцев из Афганистана. На четверг запланирован еще один эвакуационный рейс.

Во вторник в ходе дебатов в национальном парламенте исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд заявила, что власти намерены вывезти голландцев, всех афганских переводчиков, а также, возможно, представителей других профессий, которые помогали голландцам в Афганистане и которым может угрожать опасность со стороны движения "Талибан" (запрещено в РФ). Точное количество людей, подлежащих эвакуации, она не назвала.

Боевики движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул без боя и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.