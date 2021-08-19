Президент Болгарии завершил второй раунд консультаций о формировании правительства страны

СОФИЯ, 19 августа. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев завершил в среду второй раунд консультаций с лидерами представленных в парламенте политических партий о формировании нового правительства страны. Как сообщает пресс-служба главы государства, участниками переговоров были представители коалиции, составляемой "Демократической Болгарией" (ДБ), Движением за права и свободы (ДПС) и гражданской платформой "Встань БГ! Мы идем!".

"Серия кризисов, перед которыми стоит Болгария, требует государственного и ответственного отношения, и когда мы об этом говорим, нет малочисленных или больших партий, а есть партии с ясной гражданской позицией, от которых зависит, есть ли в данном парламенте демократический взгляд на основные проблемы, требующие решения, - заявил Радев. - После вчерашних консультаций с парламентской группой коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил и подтвержденной ими позиции, что в рамках второго мандата они не предложат состав правительства, залог на третий мандат вырос, он и только он даст ответ на вопрос, будет ли в стране полноценное правительство".

Президент подчеркнул необходимость диалога и поиска консенсуса во время переговоров между партиями в парламенте.

Один из лидеров "Демократической Болгарии" Христо Иванов подтвердил возможность формирования правительства, что, по его мнению, будет зависеть от диалога с партией "Есть такой народ", коалицией "Болгарская социалистическая партия за Болгарию", ДБ и платформой "Встань БГ! Мы идем!". "Все партии имеют свои приоритеты и ограничения, но через разговор мы можем найти работающую формулу", - отметил Иванов.

Лидер ДПС Мустафа Карадай поставил обязательным условием будущих переговоров "восстановление нормальности в политике и демократии в Болгарии".

Лидер гражданской платформы "Встань БГ! Мы идем!" Мая Манолова выразила готовность приложить максимум усилий для формирования правительства на основании третьего мандата и будет настаивать "на публичных и прозрачных дискуссиях".