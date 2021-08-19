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Кризис в Сирии

В восточной части Алеппо в Сирии восстановили школу, не работавшую шесть лет

Это одна из наиболее пострадавших частей провинции

АЛЕППО /Сирия/, 19 августа. /ТАСС/. Школа в восточной части Алеппо в Сирии, не работавшая шесть лет, восстановлена. Об этом рассказали журналистам в городском департамента образования.

"Это одна из наиболее пострадавших частей восточного Алеппо. Вся эта территория долгие годы контролировалась боевиками. Школы и детские сады боевики использовали под склады оружия", - рассказал собеседник агентства, добавив, что школа не функционировала порядка шести лет.

Ранее провинция Алеппо на севере страны была ареной ожесточенных столкновений правительственной армии с боевиками. Провинция была освобождена от террористических группировок при поддержке российских ВКС. Сирийское правительство с помощью России восстанавливает инфраструктуру, промышленность и сельское хозяйство.

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