Президент Киргизии примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета

БИШКЕК, 19 августа. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое 19-20 августа состоится в городе Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область). Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Киргизской Республики 19-21 августа с рабочей поездкой будет находиться в Иссык-Кульской области. Глава государства примет участие в мероприятиях международного характера в связи с проведением в городе Чолпон-Ата очередного заседания Евразийского межправительственного совета [ЕМПС]", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе поездки Жапаров встретится с главами правительств стран - участниц Евразийского экономического союза и обменяется с ними "мнениями по вопросам сотрудничества и мерам по углублению интеграции в рамках союза".

Как планируется, в ходе заседания ЕМПС главы правительств рассмотрят вопросы страховой поддержки взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС, сближения односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин. Кроме того, будет рассмотрен вопрос создания Евразийской региональной организации по аккредитации в области оценки соответствия. Заседание пройдет в очном формате в узком и расширенном составах. "Совещание в узком составе пройдет 19 августа, в расширенном - 20 августа", - заявили ТАСС в пресс-службе киргизского правительства.

Во встрече в Чолпон-Ате примут участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министры Армении Никол Пашинян, Белоруссии Роман Головченко, Казахстана Аскар Мамин, Киргизии Улукбек Марипов, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

"В качестве наблюдателей в заседании примут участие премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и премьер-министр Республики Куба Мануэль Марреро Крус (по видеосвязи)", - добавили в пресс-службе. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия, Узбекистан и Куба имеют статус наблюдателей при организации.