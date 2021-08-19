Президент Армении назначил бывшего спикера парламента Арарата Мирзояна главой МИД

ЕРЕВАН, 19 августа. /ТАСС/. Бывший спикер парламента Армении Арарат Мирзоян указом президента Армена Саркисяна назначен министром иностранных дел республики. Об этом в четверг сообщила пресс-служба президентского аппарата.

"Принимая за основу предложение премьер-министра, президент Армен Саркисян назначил Арарата Мирзояна министром иностранных дел", - отмечается в сообщении.

Арарат Мирзоян - член правления партии премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" и один из основных инициаторов политических изменений в стране в апреле-мае 2018 года, когда в результате уличных акций Пашинян и его команда пришли к власти. В 2019-2021 годах был спикером парламента Армении.

Армения оставалась без главы внешнеполитического ведомства почти три месяца. Экс-министр иностранных дел Ара Айвазян и все его заместители ушли в отставку в конце мая.