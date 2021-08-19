Экс-депутат заявил, что Украина за 30 лет "независимости" полностью потеряла суверенитет

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Украина как государство за последние годы окончательно потеряла экономический и политический суверенитет и к 30-летию независимости из субъекта превратилась в объект международной политики. Такую оценку в беседе с корреспондентом ТАСС в преддверии Дня независимости Украины дал украинский политик, депутат Верховной рады V, VI и VII созывов Владимир Олейник.

"Украина сегодня собирается праздновать то, чего нет, - сказал он. - Страна потеряла суверенитет. Как можно говорить о независимости, когда под контроль иностранцев переданы все госмонополии, а правительство руководствуется не парламентскими решениями, а указаниями Международного валютного фонда (МВФ)". По словам Олейника, сегодня не Киев, а МВФ задает параметры и критерии экономического развития страны. "Правительство подотчетно МВФ, потому что не может обеспечить бюджетное финансирование и вынуждено брать деньги в долг", - отметил политик.

Что касается политической ситуации, то этим процессом, по оценке Олейника, "полностью управляет посольство США". Он напомнил, что еще в бытность вице-президентом Джо Байден публично хвастался, что заставил Киев снять генерального прокурора, а не так давно временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин в присутствии министра здравоохранения потребовала от Киева "не брать российскую вакцину "Спутник". "Может ли такое быть в суверенном государстве? Нет, я не могу представить, чтобы подобное было в Белоруссии, Польше или России", - отметил бывший депутат Рады.

Запад, по словам Олейника, взял под полный контроль все в стране. "Сегодня они потребовали под контроль судебную систему. Теперь подбором кадров будут заниматься иностранцы", - указал он, комментируя недавний скандал, когда президент Владимир Зеленский для подбора кандидатуры судьи Конституционного суда создал комиссию, включающую трех иностранцев. "Разве это не прямое внешнее управление?" - считает бывший парламентарий.

"Из более или менее субъекта, каким страна была до 2014 года, она превратилась в объект международной политики", - подчеркнул он. Мировые лидеры, по его словам, "обсуждают Украину без Украины", так было на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, так происходит во время трехсторонних переговоров по телефону Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Сегодня Украина фактически "полностью превратилась в колонию" и делает то, что скажут американцы и отчасти европейцы, отметил Олейник. "Поэтому праздновать то, чего нет, - это как праздновать день рождения по усопшему", - с горечью заключил он.