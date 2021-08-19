Казахстан призвал все стороны в Афганистане обеспечить мирный транзит власти

НУР-СУЛТАН, 19 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана призывают все причастные стороны обеспечить мирный транзит власти в Афганистане. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Казахстана по ситуации в Афганистане, опубликованном в четверг.

"Наступает очередной решающий момент в истории этой страны. Многолетний конфликт должен быть решен самим афганским народом. Казахстан призывает все причастные стороны обеспечить мирный транзит власти как главную предпосылку внутренней стабилизации. Мы поддерживаем заявление Совета Безопасности ООН о создании инклюзивного и репрезентативного правительства, уважении прав национальных меньшинств и женщин, недопущении присутствия групп, представляющих угрозу другим государствам, соблюдении международного права", - говорится в заявлении.

Казахстан поддерживает заявление СБ ООН о создании инклюзивного и репрезентативного правительства в Афганистане.