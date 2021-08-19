Премьер Армении назначил замглавы МИД Армена Григоряна секретарем Совбеза

ЕРЕВАН, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от занимаемой должности заместителя министра иностранных дел Армена Григоряна и назначил его секретарем Совета безопасности. Соответствующие распоряжения главы кабмина опубликованы на сайте правительства.

"Основываясь на положениях закона "Об общественной службе", освободить Армена Григоряна от должности заместителя министра иностранных дел. Назначить Армена Григоряна секретарем Совета безопасности", - отмечается в распоряжениях Пашиняна.