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Смена власти в Афганистане
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Талибы издали декларацию по случаю Дня независимости Афганистана

Это первый подобный официальный документ талибов по случаю общегосударственного события после установления ими контроля над страной
© AP Photo/Rahmat Gul

ТАСС, 19 августа. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) в четверг издало декларацию по случаю Дня независимости Афганистана. Об этом в Twitter сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

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Он разместил в сообщении в своем аккаунте ссылку на документ с припиской, что это "Декларация Исламского Эмирата Афганистан по случаю 102-й годовщины независимости страны от британского владычества".

"Афганцы очень гордятся тем, что их страна сегодня находится на пороге независимости от американской оккупации. Это божественное благословение, за которое все афганцы должны быть благодарны. Мы должны работать в единстве и искренности в интересах исламской системы в нашей стране, а также во имя восстановления и процветания государства", - говорится в документе.

Это первый подобный официальный документ талибов по случаю общегосударственного события после установления ими контроля над страной.

В новость была внесена правка (9:58 мск) — передается повторно с исправлением времени выхода документа, верно - в четверг.

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