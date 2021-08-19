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Смена власти в Афганистане
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Туркмения предоставила воздушное пространство для эвакуации из Афганистана иностранцев

Власти республики отметили, что выполняют международные обязательства, в том числе и вытекающие из норм международного гуманитарного права

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Туркменские власти приняли решение о предоставлении воздушного пространства для эвакуации из Афганистана иностранных граждан. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МИД Туркмении.

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"Как известно, в настоящее время ряд стран приступил к эвакуации своих граждан, находящихся в Афганистане. В связи с этим Туркменистан, выполняя международные обязательства, в том числе и вытекающие из норм международного гуманитарного права, предоставляет свое воздушное пространство для перевозки вышеуказанной категории лиц воздушными судами иностранных государств", - говорится в сообщении.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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