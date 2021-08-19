Зеленский заявил, что к 2035 году Украина построит "большой флот"

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году на Украине планируют реализовать большую программу по развитию военно-морского флота. Об этом в четверг сообщил офис главы государства.

"Что касается нашего военно-морского флота, сейчас у нас есть три этапа. К 2035 году - строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности, он точно будет до 2024 года. Второй этап укладывается до 2030 года, третий - до 2035 года", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в стране создается инфраструктура для строительства военно-морского флота: малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз. "Первой строится [военно-морская база] в Бердянске [юг Запорожской области]. Идея - в поддержке этого проекта со стороны Европейского союза, со стороны Великобритании, США. Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании", - сказал президент, добавив, что коснется этой темы во время визита в США в конце августа.

По его словам, Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей.

Украина потеряла основные базы ВМС после воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года. Из Севастополя и Новоозерного на озере Донузлав они переместились в Одессу и Николаев. Единственным важным военным кораблем ВМС является противолодочный фрегат "Гетман Сагайдачный".

Ранее Зеленский заявлял, что в Бердянске и в Очакове построят две базы ВМС. В частности, планировалось, что в Очакове будут базировать 12 катеров "Гюрза-М" и Mark VI.