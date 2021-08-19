Польша отправляет в Афганистан 100 военных для помощи при эвакуации

ВАРШАВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда распорядился отправить в Афганистан военный контингент для помощи при эвакуации людей из этой страны. Об этом сообщил в ночь на четверг Польскому агентству печати глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох.

"Президент Анджей Дуда по согласованию с правительством принял сегодня решение отправить до 100 польских солдат в Афганистан для обеспечения эвакуации граждан Польши и других стран", - сказал Солох.

По его словам, главной задачей солдат будет сотрудничество с представителями других стран в процессе эвакуации. Не планируется выполнение никаких военных задач. "Напомню, что в эвакуации участвуют самолеты ВВС Польши, которыми руководит министерство национальной обороны", - добавил он.

Ранее Польша отправила в Афганистан три военных самолета, которые вывозят людей из этой страны в Узбекистан. Оттуда их забирают в республику гражданские самолеты. По информации польского правительства, за время операции в Варшаву удалось вывезти 80 человек.