Франция создает воздушный мост для эвакуации людей из Афганистана

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Франция организует в настоящее время воздушный мост для вывоза нескольких тыс. человек из Афганистана. Об этом госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил в четверг в интервью радиостанции France Info .

"В настоящее время Франция в целях обеспечения эвакуации создает воздушный мост между Кабулом и Парижем с самолетами, которые будут совершать рейсы через Абу-Даби", - сообщил Бон. "На данный момент у нас нет точной цифры относительно того, сколько человек будет эвакуировано из Афганистана во Францию. Во всяком случае, ясно, что речь идет о нескольких тысячах людей, нуждающихся в защите", - уточнил госсекретарь.

"На данное время тремя французскими военными самолетами вывезено уже примерно 400 человек. В основном это афганцы, люди, нуждающиеся в срочной защите. По большей части это те афганцы, которые работали в различных французских структурах", - сказал Бон.

Он напомнил, что Франция "еще с мая начала эвакуацию афганцев с целью защиты 600 работавших на нее людей". При этом госсекретарь отметил, что Франция "со всей ответственностью относится к приему на своей территории афганцев". "В последние годы мы давали положительный ответ на 10 тыс. запросов от афганцев на предоставление убежища. Франция вот уже несколько лет стоит на первом месте в Европе по предоставлению убежища афганцам на своей территории", - сказал госсекретарь МИД.

"Мы продолжим такую практику. Никакого количественного ограничения в этой сфере не существует", - заверил он. "Практика приема афганцев на французской территории продолжится и после завершения существования воздушного моста с этой страной", - заверил Клеман Бон.