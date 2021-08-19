Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена с 30 августа на 31 августа в связи с расширением программы визита главы украинского государства, которая теперь предусматривает переговоры лидеров государств с глазу на глаз. Об этом заявил в четверг на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его выступление транслировал телеканал "Украина-24".

"В связи с расширением элементов программы визита, встреча глав государств Украины и США, президента Байдена и президента Зеленского, состоится 31 августа. Мы договорились с США о переносе этой даты на один день, в частности из-за того, что формат встречи президентов был расширен, и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате тет-а-тет", - сказал он.

При этом, по словам Кулебы, ситуация, в которой США оказались в условиях вывода войск из Афганистана не повлияет на встречу. "Мы понимаем, в какой досаде оказались США. И Вашингтону совсем непросто, - сказал министр. - Но сегодня у нас нет индикаторов, указывающих на то, что происходящее каким-то образом отрицательно повлияет на подготовку и осуществление визита в США Зеленского".

Изначально ожидалось, что Джо Байден примет Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с президентом США.