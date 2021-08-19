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Смена власти в Афганистане
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Боррель: ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Евросоюз не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать главными спонсорами Кабула. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в четверг на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития.

"Мы провели встречу глав МИД ЕС по Афганистану [17 августа в онлайн-формате], где обменялись мнениями, как ЕС должен себя позиционировать по отношению к новой политической реальности в Кабуле. ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Мы должны действовать", - заявил Боррель.

Теги
АфганистанРоссияКитайБоррель, ЖозепСмена власти в Афганистане
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