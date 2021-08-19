Минкоммерции КНР предложило Литве "немедленно исправить ошибку", касающуюся Тайваня

ПЕКИН, 19 августа. /ТАСС/. Власти Литвы должны немедленно исправить ошибку, которая была допущена в связи с решением этой страны открыть представительство Тайваня на своей территории. С таким заявлением выступил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"В последнее время литовская сторона открыто нарушает принцип развития двусторонних отношений с Китаем, - подчеркнул он на брифинге. - Мы настаиваем, чтобы Литва незамедлительно исправила допущенную ошибку и предприняла для этого решительные действия".

Как уточнил официальный представитель китайского ведомства, Вильнюс допустил шаги, которые "серьезно нарушили государственный суверенитет КНР". "Литовские власти постоянно создают препятствия для развития прагматичного торгово-экономического сотрудничества между двумя странами", - добавил Гао Фэн.

20 июля МИД Литвы сообщил, что летом Тайбэй намерен открыть представительство в этой балтийской стране. Информацию подтвердила глава тайваньской администрации Цай Инвэнь. В ответ 10 августа МИД КНР объявил об отзыве своего посла в Вильнюсе.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне. С тех пор там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из провинций Китая.