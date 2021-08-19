В Британии заявили, что вывод войск НАТО из Афганистана противники считают слабостью

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Главные противники Запада считают его слабостью вывод войск НАТО из Афганистана и молниеносный захват страны боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил в четверг глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

"Меня не устраивает то, что сейчас у нас мировой порядок, в котором наши противники воспринимают [действия] Запада как его слабость", - приводит слова министра агентство Reuters.

После вывода основной части западного воинского контингента из Афганистана радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан, сотрудников посольств и сотрудничавших с западной коалицией афганцев.