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Смена власти в Афганистане

СМИ: талибы призвали людей без документов на вылет покинуть район аэропорта Кабула

В общей сложности 12 человек погибли в районе аэропорта Кабула при давке и стрельбе

ТАСС, 19 августа. Члены радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) призвали людей без паспортов и виз срочно покинуть территорию аэропорта Кабула. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа".

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"Человек, который утверждает, что отвечает за безопасность аэропорта, сказал нам, что все люди, у которых нет законных документов, должны как можно скорее покинуть выход на посадку", - сообщил агентству свидетель происходящего, вынужденный покинуть аэропорт.

В общей сложности 12 человек погибли в районе аэропорта Кабула при давке и стрельбе с момента захвата столицы республики талибами.

Афганцы пытались пробраться на взлетно-посадочную полосу, чтобы улететь вместе с самолетами, эвакуирующими иностранных граждан.

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