На Кипре заявили, что Ашраф Гани не подавал прошений о предоставлении ему убежища

НИКОСИЯ, 19 августа. /ТАСС/. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани не подавал никаких прошений о предоставлении ему политического убежища на Кипре. Об этом заявил в четверг официальный представитель кипрского правительства в ранге министра Мариос Пелеканос в связи с публикацией о таких намерениях Гани в турецкой газете Yeni Şafak .

"Что касается сегодняшней статьи в газете Yeni Şafak и утверждения о том, что у президента Афганистана Ашрафа Гани есть намерения подать заявление о предоставлении убежища в Республике Кипр, мы хотели бы пояснить, что такой запрос не подавался ни в Службу по вопросам предоставления убежища министерства внутренних дел, ни в одно из посольств [Кипра] за рубежом", - говорится в письменном заявлении Пелеканоса.