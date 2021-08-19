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СМИ: США намерены принять на вооружение гиперзвуковую ракету Dark Eagle в 2023 году

Прогресс российских и китайских конструкторов вызывает серьезную озабоченность в Пентагоне, отметил журнал The National Interest

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. США намерены закончить разработку собственной гиперзвуковой ракеты большой дальности Dark Eagle ("Темный орел") к 2023 году. Как в среду отметил журнал The National Interest, Вашингтону приходится действовать решительнее, поскольку США отстают в этой военной технологии от России и Китая.

"Мы третьи в этой гонке. Нам нужно догонять", - заявлял ранее куратор американской программы по разработке гиперзвукового оружия Роберт Страйдер. Прогресс российских и китайских конструкторов вызывает серьезную озабоченность в Пентагоне, пишет журнал.

Американцы рассчитывают, что новые ракеты поступят на вооружение в 2023 году, в 2022 году должны пройти первые испытательные запуски. "Темный орел" будет способен поражать цели на дальности до 2 775 км, пишет портал Breaking Defense. Параллельно идут работы над версией ракеты для ВМС США, которую можно будет размещать на подлодках и надводных кораблях, добавляет журнал Popular Mechanics.

"Темные орлы" будут применяться в батареях с четырьмя установками, каждая из которых будет оснащена двумя ракетами. Скорость полета снаряда будет превышать 5 М. Пентагон предъявляет повышенные требования к мобильности установок. The National Interest отмечает, что системы можно будет транспортировать на борту транспортных самолетов C-17 Globemaster III.

Сочетание гиперзвуковой скорости ракеты и мобильности установок может стать серьезной угрозой для обороны потенциальных противников. Подобные системы будет тяжело обнаружить и уничтожить, поясняет журналист The National Interest.

Учитывая дальность полета ракеты, вооруженные силы США получат возможность нанести с территорий Филиппин или Японии удар по всей акватории Южно-Китайского моря и вглубь КНР, сообщает Popular Mechanics. В свете конкуренции с Россией в этой сфере военных технологий батареи "Темных орлов" могут быть размещены и в Европе, предполагает портал Breaking Defense.

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