В Германии назвали итоги операции в Афганистане "горьким поражением Запада"

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Захват власти в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ) представляет собой крупнейшее поражение Запада со времен войны во Вьетнаме. Об этом заявил в четверг в Мюнхене премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер, выступление которого транслировали местные телеканалы.

"Результаты [операции] в Афганистане - горькое поражение Запада", - сказал он. Это "самый большой удар со времен Вьетнама", добавил политик. Захват власти талибами - "моральный триумф для исламистов", считает Зедер.

По его словам, "США несут основную ответственность за нынешнюю ситуацию", поскольку именно они решили уйти из Афганистана. Вашингтон, по мнению политика, должен "дать соседним странам гарантии безопасности и финансовой поддержки".

15 августа отряды талибов без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников диппредставительств.