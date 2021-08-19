Посольство Франции в Кабуле перестало заниматься оформлением виз

ТЕГЕРАН, 19 августа. /ТАСС/. Посол Франции в Афганистане Давид Мартинон сообщил, что посольство перестало заниматься оформлением и выдачей виз и призвал афганцев не приходить к зданию диппредставительства. Об этом он написал в четверг в Twitter .

"Всем афганским друзьям, живущим в Кабуле: посольство Франции переехало в аэропорт Кабула. Сотрудники консульства уехали из района Вазир Акбар Хан несколько дней назад. Поэтому в посольстве некому заниматься оформлением виз. Для вашей же безопасности срочно покиньте этот район", - написал он.

Посол напомнил, что 16 августа под охраной "французской полиции посольство переехало в аэропорт Кабула из "зеленой зоны" города". Вместе с сотрудниками вывезены также французы, афганцы и другие иностранцы, которым было предоставлено убежище. Эти люди "при содействии консульства были эвакуированы" из Афганистана, отметил дипломат.

В среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу BFM заявил, что вопрос признания талибов (представители запрещенного в РФ движения "Талибан") в настоящий момент не является актуальным для Франции.