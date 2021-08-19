Еврокомиссия признала ковид-сертификаты Украины, Турции и Северной Македонии

БРЮССЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) приняла решение признать ковид-сертификаты Украины, Турции и Северной Македонии для использования в странах ЕС. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ЕК.

"Еврокомиссия утвердила три решения об эквивалентности [ковид-сертификатов] Северной Македонии, Турции и Украины. Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС и что ковид-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые ковид-сертификаты ЕС", - говорится в заявлении ЕК.

По нормам ЕС, эти документы позволяют пересекать границы ЕС при наличии действующей визы. Для их получения необходимо быть полностью вакцинированным препаратом, утвержденным к применению в Евросоюзе, иметь подтверждения о перенесенном заболевании COVID-19 или пройти ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до поездки.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя решение ЕК, подчеркнул в своем Telegram-канале, что теперь "украинский ковид-сертификат позволяет свободно путешествовать в ЕС". Он сообщил, что на Украине этот документ можно получить в приложении "Дия" украинцам, которые прошли полный курс вакцинации.

Ситуация с коронавирусом на Украине

За все время пандемии на Украине коронавирусом заразились 2 270 226 человек, умерли 53 368. Всего в стране сделано 7 817 446 прививок. Две дозы вакцины получили 2 905 399 человек.

В конце июля Шмыгаль заявил, что Украина проведет полную вакцинацию большей части взрослого населения до конца года. Как ожидается, в страну поступят более 47 млн доз вакцин от разных производителей.