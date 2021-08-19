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Смена власти в Афганистане

Словацкие военные применили оружие при эвакуации граждан из Кабула

Самолетом словацких ВВС в республику были доставлены из Кабула 16 словаков и четверо афганцев

ПРАГА, 19 августа. /ТАСС/. Словацкие власти эвакуировали из Кабула 24 словаков и граждан Афганистана. При этом военнослужащие спецподразделения, сопровождавшие в среду в афганскую столицу вывозной рейс национальных ВВС, были вынуждены применить оружие для обеспечения охраны покидавших данным бортом Кабул. Об этом сообщил в четверг министр обороны республики Ярослав Надь, выступление которого транслировали словацкие телеканалы.

"Наши военнослужащие должны были применить свое оружие, чтобы защитить людей, которых мы должны были доставить в Словакию", - сказал глава Минобороны.

Самолетом словацких ВВС в республику были доставлены из Кабула 16 словаков и четверо афганцев. Еще четыре гражданина Афганистана были перевезены в Прагу вывозным рейсом ВВС Чехии. Они уже находятся в Словакии и обратились к властям за предоставлением убежища.

Словацкие власти не исключают направление очередного вывозного рейса в Кабул, которым могут вернуться в Евросоюз граждане других его государств-членов и помогавшие им афганцы. В Афганистане, как известно в Братиславе, находится одна гражданка Словакии, с которой постоянно поддерживается связь, но которая пока не выразила желание покинуть эту ближневосточную страну.

Теги
АфганистанСловакияСмена власти в Афганистане
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