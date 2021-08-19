Байден не согласен, что Афганистан стал таким же, каким был во время терактов 11 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не согласился с утверждением, что американцы в 20-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года увидят тот же Афганистан, каким он был во время той атаки.

"Это неправда, неправда, - сказал Байден в ответ на соответствующее сравнение собеседника в интервью телеканалу ABC, полная версия которого вышла в эфир в четверг. - Они не будут теми же. Тогда был Усама бен Ладен, он был жив и здоров. Они были хорошо организованы и получали значительную помощь со всего мира".

"Мы пошли туда (в Афганистан) по двум причинам, - продолжил Байден. - Первая - достать бен Ладена, вторая - уничтожить, насколько возможно, "Аль-Каиду" (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Афганистане. Мы сделали это".

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.