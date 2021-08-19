В ЛНР заявили, что представители республики встретились с координатором от ОБСЕ

ЛУГАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Представители Луганской народной республики (ЛНР) в Контактной группе обсудили в четверг с прибывшим в ЛНР координатором подгруппы по вопросам экономики и восстановления от ОБСЕ Гербертом Зальбером актуальные вопросы реализации Минских соглашений. Об этом сообщило агентство Луганскинформцентр со ссылкой на Министерство иностранных дел ЛНР.

В ведомстве отметили, что координатор от ОБСЕ в экономической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Герберт Зальбер посетил в четверг Луганск с рабочим визитом. "В ходе рабочей встречи полномочный представитель в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего и официальный представитель ЛНР в экономической подгруппе, заместитель председателя правительства ЛНР Елена Костенко обсудили с господином Зальбером актуальные вопросы работы подгруппы по вопросам экономики и восстановления", - сообщает МИД ЛНР.

Координатор от ОБСЕ в экономической подгруппе Герберт Зальбер во вторник посетил Донецк. Он встретился с полномочным представителем Донецкой народной республики (ДНР) в Контактной группе, министром иностранных дел ДНР Натальей Никоноровой, официальным представителем ДНР в экономической группе, министром труда и социальной политики республики Ларисой Толстыкиной. В ходе встречи стороны обсудили возобновление выплат Украиной пенсий на территории ДНР и обеспечение водоснабжения в Донбассе.