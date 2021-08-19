Захарова: нет оснований считать, что торговые связи с Афганистаном не будут развиваться

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Оснований полагать, что торгово-экономические отношения между Россией и Афганистаном не получат дальнейшее развитие, нет. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Комментировать пока это преждевременно, - сказала она, отвечая на вопрос о перспективах торгово-экономических отношений между Россией и Афганистаном. - При этом у нас нет оснований считать, что они не получат импульса к дальнейшему развитию после налаживания системы функционирования государственных структур и восстановления спокойствия в афганском обществе".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Во вторник занимавший при Ашрафе Гани пост вице-президента Исламской Республики Афганистан Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны. Политик призвал афганцев "присоединиться к сопротивлению" "Талибану", подчеркнув, что "ни при каких обстоятельствах не покорится" боевикам. По данным вещающего из Бейрута проиранского телеканала Al Alam, верные Салеху вооруженные силы ранее заняли район Чарикар в провинции Парван, выбив оттуда талибов, а предводитель Национального исламского движения маршал Абдул-Рашид Дустум направил в Панджшерское ущелье 10 тыс. солдат.