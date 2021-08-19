Байден не исключил, что "Аль-Каида" вернется в Афганистан быстрее, чем ожидалось

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в РФ) может вернуться в Афганистан быстрее, чем через 18 месяцев, как ожидалось прежде.

Такое мнение высказал президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC, полная версия которого вышла в эфир в четверг.

"Это возможно, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Но дело вот в чем. "Аль-Каида", ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС) - они распространяют метастазы. Значительно большая угроза для США исходит из Сирии, из Восточной Африки, чем из гор Афганистана. И мы сохраняем возможности уничтожить ее издалека".

Обязательства США по Афганистану

Обязательства, которые взяли на себя США по Афганистану, невозможно сравнивать с обязательствами, которые есть у американского правительства перед другими союзниками, в частности Тайванем, Южной Кореей или НАТО, заявил Байден.

"Тут есть фундаментальная разница в сравнении с Тайванем, Южной Кореей, НАТО <...>. Просто невозможно даже об этом говорить", - сказал он в ответ на вопрос, может ли Китай использовать проблемы с исполнением обязательств США перед Афганистаном для давления на администрацию Тайваня.

"Мы держим каждое наше обязательство. Мы дали священное обязательство касательно пятой статьи [устава НАТО], которая говорит о том, что мы дадим ответ, если кто-либо попытается захватить или действовать против наших союзников по НАТО. То же самое с Японией, Южной Кореей и Тайванем", - отметил глава Белого дома.

Ранее на этой неделе экс-госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью газете The Washington Post заявила, что США поспешили с выводом войск из Афганистана, из-за чего пострадал уровень доверия к американским властям. "Фотографии последних дней будут расписывать картину отступающей Америки. Теперь пришло время подтвердить наши обязательства перед Украиной, Ираком и, в особенности, Тайванем", - резюмировала она.