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Смена власти в Афганистане
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В "Талибане" заявили, что стремятся не допустить гражданской войны в Афганистане

Движение будет решать проблемы путем диалога, подчеркнул официальный представитель талибов Забихулла Муджахид

БЕЙРУТ, 19 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) "не стремится к обострению отношений с этническими и религиозными меньшинствами". С таким заявлением, как передает телеканал Al Jazeera, выступил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, который вместе с другими представителями руководства движения принял участие в прошедшем в четверг в Кабуле собрании, посвященном празднованию 102-й годовщины независимости страны.

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"Мы хотим жить в мире и стремимся не допустить гражданской войны", - заявил он.

Муджахид отметил, что "Талибан" будет решать проблемы путем диалога и не собирается преследовать сторонников прежнего правительства.

Один из членов руководства движения Муфти Инам в своем выступлении подчеркнул, что афганцы после 20 лет войны "заставили Соединенные Штаты сесть за стол переговоров". "Это стало еще одной победой афганского народа и открыло путь к освобождению Исламского Эмирата от иностранного военного присутствия", - сказал он.

19 августа 1919 года был заключен англо-афганский договор, который установил нейтральные отношения между Афганистаном и Великобританией. Правитель Аманулла-хан объявил Афганистан свободным от иностранного влияния королевством. Эта дата отмечается в Кабуле как день независимости.

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