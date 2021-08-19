В "Талибане" заявили, что стремятся не допустить гражданской войны в Афганистане

БЕЙРУТ, 19 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) "не стремится к обострению отношений с этническими и религиозными меньшинствами". С таким заявлением, как передает телеканал Al Jazeera , выступил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, который вместе с другими представителями руководства движения принял участие в прошедшем в четверг в Кабуле собрании, посвященном празднованию 102-й годовщины независимости страны.

"Мы хотим жить в мире и стремимся не допустить гражданской войны", - заявил он.

Муджахид отметил, что "Талибан" будет решать проблемы путем диалога и не собирается преследовать сторонников прежнего правительства.

Один из членов руководства движения Муфти Инам в своем выступлении подчеркнул, что афганцы после 20 лет войны "заставили Соединенные Штаты сесть за стол переговоров". "Это стало еще одной победой афганского народа и открыло путь к освобождению Исламского Эмирата от иностранного военного присутствия", - сказал он.

19 августа 1919 года был заключен англо-афганский договор, который установил нейтральные отношения между Афганистаном и Великобританией. Правитель Аманулла-хан объявил Афганистан свободным от иностранного влияния королевством. Эта дата отмечается в Кабуле как день независимости.