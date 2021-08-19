ФРГ, Франция и Великобритания обеспокоены производством Ираном обогащенного до 20% урана

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Германия, Франция и Великобритания призвали Иран как можно скорее вернуться за стол переговоров по ядерной программе, а также выразили обеспокоенность в связи с докладом МАГАТЭ о производстве обогащенного до 20% металлического урана. Об этом говорится в совместном заявлении, которое распространил в четверг МИД ФРГ.

"С большой озабоченностью принимаем к сведению последние отчеты МАГАТЭ, подтверждающие, что Иран впервые произвел металлический уран с обогащением до 20% и существенно расширил мощности для производства урана с обогащением до 60%", - говорится в заявлении.

"Иран должен немедленно прекратить всю деятельность, нарушающую СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе). Мы настоятельно призываем Иран без дальнейших промедлений вернуться к переговорам в Вене, чтобы завершить их быстро и успешно", - отмечается в документе.

Также Берлин, Париж и Лондон выразили беспокойство в связи с тем, что переговоры были приостановлены по просьбе Тегерана, но дата их возобновления до сих пор не согласована. Параллельно с этим Иран "создает факты на местах, которые затрудняют возвращение к СВПД", утверждается в сообщении.