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Смена власти в Афганистане
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Reuters: талибы заявили, что доступ в аэропорт Кабула обеспечивается афганцам в том числе

Представитель движения также отметил, что оказывается поддержка всем странам, которые хотят вывезти своих граждан

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) утверждает, что оказывает поддержку всем странам, которые хотят вывезти своих граждан из Афганистана, отмечая, что безопасный выезд из страны обеспечивается не только иностранцам, но и афганцам.

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Об этом сообщил в четверг представитель "Талибана", слова которого приводит агентство Reuters.

"Мы держим наше слово, обеспечивая полную поддержку всем иностранным державам, которые хотят покинуть Афганистан. Мы обеспечиваем безопасный выезд не только для иностранцев, но также для афганцев", - сказал он и добавил, что "Талибан" пресекает все формы насилия в кабульском аэропорту, вокруг которого собрались тысячи человек, желающих вылететь из страны.

"Мы предотвращаем любую форму насилия, перепалки в аэропорту между афганцами, иностранцами и членами "Талибана", - сообщил неназванный представитель движения.

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