Зеленский на встрече с Байденом хочет получить "честные ответы" на некоторые вопросы

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящей встречи с американским лидером Джо Байденом хотел бы получить "честные ответы" хотя бы на некоторые вопросы. Об этом он заявил в интервью украинской прессе, сообщило в четверг издание "Новое время".

"Зеленский заявил, что хотел бы получить "честные ответы" хотя бы на некоторые вопросы",- отметило издание и процитировало Зеленского, который сказал, что среди главных тем переговоров с Байденом "безопасность, экономика и большая программа по флоту".

"И по реновациям в целом, перезагрузке в целом экономики страны. Там большая программа на $270 млрд. Это не значит, что нам нужны подарки от Соединенных Штатов. Я к тому, что мы готовы, нам надо привлекать дешевые деньги и так далее. И поддержка, поддержка", - добавил президент.

По его словам, стороны также будут говорить о "Северном потоке - 2". "Один из принципиальных вопросов, о котором мы должны говорить <...>, будет касаться "Северного потока - 2", потому что люди должны понимать: вопрос достроить - это один вопрос, а потом надо еще после достройки имплементировать. Он еще не построен - пока 99%. Украина будет делать все. Здесь поставим многоточие, а там уже каждый поймет как захочет", - сказал Зеленский.

На вопрос, как он отреагировал на слова Байдена о том, что Киев должен сначала побороть коррупцию, а потом присоединяться к НАТО, Зеленский сказал, что обижается, "когда говорят о коррупции на Украине в принципе". "Я просто не люблю, когда та или иная страна, имея свои большие внутренние проблемы, чтобы закрывать свои внутренние проблемы, те или иные страны начинают говорить и показывать, что у тебя не так", - отметил он и добавил, что на Украине "сложная ситуация для коррупционеров". "Такого количества различных органов, правоохранительных систем, следователей, независимых антикоррупционных бюро и органов нет ни в одной стране в Европе. Есть сравнительная таблица - ни в одной", - пояснил он.

Встреча Зеленского и Байдена, ранее запланированная на 30 августа, состоится 31 августа в связи с расширением программы визита главы украинского государства, которая теперь предусматривает переговоры лидеров государств с глазу на глаз. Об этом заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Программа визита Зеленского предусматривает посещение Вашингтона и штата Калифорния.