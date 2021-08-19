Зеленский не исключил, что будет баллотироваться на второй президентский срок

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что будет участвовать выборах главы государства, которые должны состояться в 2024 году. Он заявил об этом в интервью украинскому изданию "Новое время", американской газете The Washington Post, французской Libération и германской редакционной группе Funke.

На вопрос, будет ли он вновь баллотироваться на пост президента Украины, Зеленский сказал: "Очень рано об этом говорить. Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу, просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром".

"Я не просто рассматриваю такую возможность [участвовать в выборах президента], честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить", - заявил украинский президент. "И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно, [то] это не моя амбиция", - добавил он.

Зеленский во время прошлой предвыборной кампании неоднократно заявлял, что в случае победы намерен находиться на посту главы государства только один срок.

Владимир Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Он победил во втором туре выборов, набрав 73,22% голосов.