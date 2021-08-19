Зеленский считает, что НАТО демонстрирует неготовность принимать новые страны

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский полагает, что Североатлантический альянс сигнализирует о неготовности принимать новые страны. Такое мнение он выразил в опубликованном в четверг интервью газете The Washington Post и четырем другим СМИ.

По версии Зеленского, его страна нуждается в членстве в НАТО для обеспечения безопасности. Как он полагает, неоднозначность относительно вступления Украины в Североатлантический альянс - это "сигнал другим странам, что вас, ребята, здесь не ждут, а Россия прямо за углом, наращивает свое влияние".

По мнению Зеленского, "очень популярно обвинять Украину в коррупции". Он отметил, что его "всегда это оскорбляло". "Поскольку, знаете что? Нет ни одной страны, где нет коррупции", - пояснил украинский лидер.

Участники саммита НАТО, прошедшего в Брюсселе в июне, утверждали в итоговом коммюнике, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Как говорилось в заявлении, страны-члены подтвердили решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса с Планом действий по членству "в качестве неотъемлемой части этого процесса". В нем также уточнялось, что в силе остается аналогичное решение, принятое на саммите альянса в Бухаресте в отношении Грузии.

Как заявил по завершении совещания на пресс-конференции в столице Бельгии президент США Джо Байден, Украина должна убедить Североатлантический альянс, что заслуживает обретения членства в нем, сделать все необходимые для этого шаги, включая искоренение коррупции.