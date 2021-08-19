Зеленский ожидает от Меркель гарантий безопасности после запуска "Северного потока - 2"

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает услышать от канцлера Германии Ангелы Меркель предложение о гарантиях безопасности Киеву после введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" и не видит угрозы в том, что глава германского правительства перед запланированным на 22 августа визитом в украинскую столицу проведет переговоры в Москве. Об этом он заявил в интервью ряду украинских и мировых СМИ, сообщило в четверг издание "Новое время" .

"Я в целом очень спокойно отношусь, когда люди куда-то летают, если этот результат не влияет плохо, например, на наше государство. Но я не знал, что она будет у президента России. Поэтому я уверен, что она прилетит с каким-то видением, с каким-то общим результатом", - сказал Зеленский.

При этом он сказал, что не думает, что в Киев "приедут еще раз, с какими-то подарками". "Будем снова прагматичными. Но иногда лучше иметь не очень хороший результат, но конкретный <...>, чем просто ничего не иметь", - отметил президент.

Ранее местные эксперты на Украине выразили опасение риском в предстоящих переговорах Зеленского и Меркель. Экс-глава украинского МИД Павел Климкин, в частности, увидел опасность в том, что украинского лидера могут принудить к неприемлемым для Киева компромиссам. Он, например, уверен, что Меркель попытается убедить Зеленского в необходимости принять какие-то решения относительно строительства газопровода "Северный поток - 2" и ситуации в Донбассе. Меркель, считает Климкин, перед своим уходом с должности канцлера будет делать упор на том, что политика следующей администрации ФРГ неизвестна.

По мнению бывшего министра, цель канцлера заключается в стабилизации ситуации вокруг Украины, чтобы обеспечить Европе военную и энергетическую безопасность.

Ранее Киев сообщал, что Зеленский и Меркель 22 августа в Киеве должны обсудить важные вопросы украинско-немецкого сотрудничества, в первую очередь вопросы, касающиеся запуска "Северного потока - 2". Киев ждет гарантий в связи с его эксплуатацией. Кроме того, как ожидается, стороны коснутся аспектов перезапуска переговоров по урегулированию в Донбассе.