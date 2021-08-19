Суд отказал Януковичу в просьбе участвовать по видеосвязи в рассмотрении дела о "майдане"

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Четвертый президент Украины Виктор Янукович обратился к Печерскому районному суду Киева с просьбой разрешить ему принять участие по видеосвязи в деле о стрельбе на "майдане" зимой 2014 года, в организации которой он обвиняется, однако суд оставил его просьбу без рассмотрения. Обращение экс-президента озвучила в четверг одна из его адвокатов Андриана Фозекош.

"Прилагаю личное обращение Януковича о том, что он готов, желает и просит обеспечить его участие в деле в порядке международно-правовой помощи (в режиме видеоконференции)", - объявила она в ходе заседания в четверг. Однако суд оставил это ходатайство без рассмотрения. "Приобщить это ходатайство к материалам дела, но оставить его без рассмотрения", - сказал судья по делу.

В настоящее время суд объявил перерыв в заседании и предоставил стороне защиты время на ознакомление с материалами дела.

В четверг в суде рассматривается ходатайство стороны обвинения об избрании меры пресечения экс-президенту в виде заочного ареста.

Ранее Печерский районный суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по делу о "майдане". Защита экс-президента раскритиковала это решение и назвала его пиаром власти в канун Дня независимости 24 августа.

По версии украинского следствия, бывший глава государства, "действуя в составе организованной группы совместно с бывшими председателем СБУ и министром внутренних дел, организовал применение сотрудниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов".

События на "майдане"

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице обвинили Януковича в отказе от подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18 - 20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. В результате за эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых умерли в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. После смены власти Генпрокуратура Украины возбудила в отношении Януковича уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили и сотрудников "Беркута". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. Обвиняемые не признали вину ни по одному из пунктов. При этом преступления против силовиков не расследуются, "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.