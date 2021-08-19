Защита Януковича заявила о возобновлении дела о причастности лидеров "майдана" к стрельбе

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Защита четвертого президента Украины Виктора Януковича заявила, что добилась возобновления расследования уголовного дела о причастности лидеров "майдана" к массовым расстрелам в 2014 году. Об этом сообщил адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы Януковича в суде.

"Печерский районный суд Киева 16 августа 2021 года отменил незаконное постановление офиса генерального прокурора о закрытии инициированного защитой четвертого президента Украины Виктора Януковича уголовного производства по фактам умышленной сдачи Крыма рядом лиц, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на "майдане" в 2014 году", - приводит слова Сердюка адвокатское объединение "Авер Лекс". Адвокат добавил, что таким образом "суд фактически возобновил расследование в этом деле".

Расследование, по его словам, было закрыто 2 ноября 2020 года на основании "формальных отписок". По этому делу подозреваемыми проходят лидеры оппозиции 2014 года: бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, экс-спикер Рады Андрей Парубий, мэр Киева Виталий Кличко, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и другие. "Следователи офиса генпрокурора, работавшие еще при прежней власти, вероятнее всего, под влиянием и в угоду заинтересованным лицам, так и продолжают тормозить и препятствовать качественному и объективному расследованию дел "майдана" и, следовательно, наказанию истинно виновных", - полагает Сердюк.

Сейчас в Печерском районном суде рассматривается дело о стрельбе на "майдане", по которому обвиняемым в ее организации проходит Янукович. Суд ранее уже разрешил заочное расследование в отношении экс-президента, а сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заочного ареста.

По версии украинского следствия, бывший глава государства, "действуя в составе организованной группы совместно с бывшими председателем СБУ и министром внутренних дел, организовал применение сотрудниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов".

События на "майдане"

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице обвинили Януковича в отказе от подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. В результате за эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых умерли в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. После смены власти Генпрокуратура Украины возбудила в отношении Януковича уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили и сотрудников "Беркута". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. Обвиняемые не признали вину ни по одному из пунктов. При этом преступления против силовиков не расследуются, "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.

Референдум в Крыму

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.