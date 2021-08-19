{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане
Обновлено 

США эвакуировали из аэропорта Кабула около 7 тыс. человек

Присутствие США в городе насчитывает более 5,2 тыс. военнослужащих, отметили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. США к настоящему моменту эвакуировали из аэропорта Кабула около 7 тысяч человек. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из афганской столицы.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Онлайн
Смена власти в Афганистане.

"С начала операции по эвакуации 14 августа мы вывезли по воздуху в целом около 7 тыс. человек", - сказал он. При этом, по словам Тейлора, за последние сутки из аэропорта вылетели 12 рейсов с 2 тыс. человек на борту.

Более 5,2 тыс. американских военнослужащих в данный момент находятся в аэропорту столицы Афганистана, обеспечивая его безопасность, сообщил Тейлор. 

"Военное присутствие США в Кабуле в настоящее время насчитывает более 5,2 тыс. военнослужащих. Аэропорт Кабула остается в безопасности и открытым для полетов", - отметил он.

Теги
АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
Онлайн
Смена власти в Афганистане. Онлайн
Бывший вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что после побега главы государства является и.о. президента
Смена власти в Афганистане.
Читать полностью