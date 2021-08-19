Пентагон: США не приняли решение изменить сроки вывода американских военных из Афганистана

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. США пока не приняли решение изменить сроки вывода своих военных из Афганистана, такой шаг потребует дополнительных переговоров с представителям радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Решения изменить сроки не было", - сказал он, отметив, что эвакуация в настоящий момент проводится с расчетом на ее завершение к 31 августа. "Если будет решение изменить их [сроки], тогда, конечно же, потребуются дополнительные переговоры с "Талибаном", - добавил Кирби.​​​​