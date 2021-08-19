Зеленский подписал закон об упразднении свободной экономической зоны "Крым"

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене режима свободной экономической зоны (СЭЗ) "Крым". Об этом сообщается в четверг на сайте Верховной рады.

Парламент Украины 1 июля отменил закон о создании свободной экономической зоны в Крыму, который был принят 12 августа 2014 года. Он вводил на 10 лет особый порядок реализации норм регуляторного, бюджетного, налогового и таможенного законодательства Украины, устанавливался особый режим внутренней и внешней миграции физических лиц, действия валютного и платежного режимов в пределах Крыма.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.