СМИ: сотни афганцев в Кабуле пытаются получить визы, чтобы покинуть страну

ТАСС, 19 августа. Сотни афганцев собрались в районе иностранных дипмиссий в Кабуле, чтобы получить статус беженца или визу. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Jazeera .

Как отметил корреспондент телеканала в прямом эфире, основное сосредоточение людей наблюдается на улице, где расположены посольства Канады, Франции, Турции и Ирана. На кадрах видно, как некоторые афганцы вбрасывают бумаги в окно военного "Хаммера".

По словам корреспондента телеканала, это простой листок, на котором написаны имя, адрес, телефон и другие личные данные, а не стандартная форма заявления на визу. Таким образом местные жители надеются получить хоть какую-нибудь возможность покинуть страну, так как в аэропорт Кабула - единственное место, из которого возможно покинуть страну, - пускают только с соответствующими бумагами.

Ранее сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), рассредоточенные в этом районе, открыли предупредительный огонь в воздух для разгона толпы.

Во вторник посол Франции в Афганистане Давид Мартинон сообщил, что посольство перестало заниматься оформлением и выдачей виз и призвал афганцев не приходить к зданию диппредставительства, так как оно переехало в аэропорт Кабула. Вместе с тем работу прекратило и посольство Канады, власти которой были намерены принять 20 тыс. граждан Афганистана.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.