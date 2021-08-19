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Смена власти в Афганистане
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Истребители с авианосца США выполнили полеты над Кабулом для обеспечения безопасности

В Пентагоне также отметили, что постоянно проводят углубленные оценки ситуации для обеспечения безопасности американцев

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Американские истребители F/A-18 с авианосца Ronald Reagan выполнили полеты с вооружением над столицей Афганистана для обеспечения безопасности. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из афганской столицы.

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"За последние 24 часа истребители F/A-18 из ударной авианосной группы Ronald Reagan совершили полеты с вооружением над Кабулом для ведения наблюдения и обеспечения безопасности. Мы сохраняем бдительность и постоянно проводим углубленные оценки для обеспечения безопасности американцев" - сказал генерал.

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