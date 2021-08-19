Истребители с авианосца США выполнили полеты над Кабулом для обеспечения безопасности

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Американские истребители F/A-18 с авианосца Ronald Reagan выполнили полеты с вооружением над столицей Афганистана для обеспечения безопасности. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из афганской столицы.