Бывший помощник Карзая предложил на заседании Совбеза ООН разместить миротворцев в Кабуле

ООН, 19 августа. /ТАСС/. ООН следует серьезно рассмотреть возможность разместить в Кабуле миротворцев, чтобы создать там безопасную зону на время переговоров о политическом урегулировании. С таким предложением выступил в четверг глава офиса президентских программ при бывшем президенте Хамиде Карзае, генеральный директор Института стратегических исследований Афганистана Давуд Мурадьян на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном борьбе с терроризмом.

"Мир должен вмешаться, чтобы смягчить масштабы гуманитарной катастрофы, - сказал он. - ООН следует рассматривать ситуацию как гуманитарный кризис. Это должно включать серьезное и срочное изучение возможности объявление Кабула безопасной зоной под защитой миротворческой миссии ООН. Это позволит противостоящим сторонам достичь инклюзивного политического урегулирования, параллельно работая над смягчением разворачивающейся катастрофы".

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.