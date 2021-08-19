СМИ: тысячи афганских военных готовы продолжать бои с талибами в провинции Панджшер

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Несколько тысяч военнослужащих армии Афганистана концентрируются в провинции Панджшер - единственном регионе страны, который не контролируется боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в четверг сообщила британская газета The Sun со ссылкой на источники.

По их сведениям, в Панджшере скапливаются войска, решившие продолжать бои с талибами "до последней капли крови". Отмечается, что речь идет, в частности, о военнослужащих, которых обучали советники из элитной Специальной авиадесантной службы Великобритании.

"Нас тысячи, и еще многие идут присоединиться к нам. На нашей стороне также местное население. Это не просто сопротивление. Это сопротивление тысяч подготовленных бойцов, которые отлично знают местность и обладают великолепным опытом борьбы с террористами за последние 20 лет. Я не сдамся, пока не уничтожу "Талибан". Мы будем сражаться до последнего патрона", - заявил собеседник издания.

Боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.

17 августа занимавший при Ашрафе Гани пост вице-президента Исламской Республики Афганистан Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны. Политик призвал афганцев "присоединиться к сопротивлению" "Талибану", подчеркнув, что "ни при каких обстоятельствах не покорится" боевикам. По данным вещающего из Бейрута проиранского телеканала Al Alam, верные Салеху вооруженные силы ранее заняли район Чарикар в провинции Парван, выбив оттуда талибов, а предводитель Национального исламского движения маршал Абдул-Рашид Дустум направил в Панджшерское ущелье 10 тыс. солдат.