G7 потребовала от талибов заверений в отсутствии угрозы международной безопасности от них

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) должны предоставить гарантии, что после их прихода к власти в Афганистане страна не станет угрозой международной безопасности. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении глав МИД Группы семи (G7).

"Министры согласились с тем, что [движение] "Талибан" должно заверить, что Афганистан не станет представлять террористическую угрозу международной безопасности", - указано в сообщении, которое обнародовало внешнеполитическое ведомство Великобритании, председательствующей в этом году в "семерке".

Обязательства по защите гражданских лиц

Министры G7 подчеркнули важность того, чтобы движение исполнило свои обязательства по защите гражданских лиц и выразили глубокую обеспокоенность сообщениями о жестоких расправах в некоторых частях Афганистана.

Гарантии безопасного передвижения для иностранных граждан

Главы МИД Группы семи призвали "Талибан" гарантировать безопасную эвакуацию иностранцев и афганцев, желающих покинуть Афганистан, говорится в коммюнике.

"Министры G7 призвали "Талибан" гарантировать безопасное передвижение для иностранных граждан и афганцев, которые хотят покинуть страну. Министры G7 также обсудили важность тесного и эффективного сотрудничества между ними с целью позволить осуществить эвакуацию из Кабула", - говорится в коммюнике. При этом главы МИД неформального объединения экономически развитых стран мира заверили, что продолжают делать все, что находится в их силах, чтобы "эвакуировать незащищенных граждан из аэропорта Кабула" и призвали "все стороны способствовать этому".

Единый подход к происходящему в Афганистане

Министры иностранных дел призвали выработать единый подход к происходящим в Афганистане событиям, чтобы избежать усугубления политического и гуманитарного кризиса в стране, отмечается в заявлении.

"Министры G7 призвали международное сообщество выработать общий подход для предотвращения усугубления кризиса в Афганистане", - подчеркивается в коммюнике, которое обнародовало внешнеполитическое ведомство Великобритании, председательствующей в этом году в Группе семи. В нем указывается, что главы МИД G7 "в предстоящие дни и недели будут контактировать с партнерами для поиска безопасного и инклюзивного политического решения и оказания гуманитарной помощи".

Главы МИД G7 выразили озабоченность сообщениями о случаях расправы в некоторых частях Афганистана после захвата власти талибами, сказано в коммюнике.