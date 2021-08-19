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Феликса Пласенсию назначили на пост нового главы МИД Венесуэлы

Ранее Пласенсия возглавлял министерство туризма и внешней торговли

ТАСС, 19 августа. Феликс Пласенсия сменит Хорхе Арреансу на посту министра иностранных дел Венесуэлы. Об этом в четверг сообщил президент республики Николас Мадуро на своей странице в Twitter.

"Я назначил господина Феликса Пласенсию новым министром иностранных дел республики. Он берет на себя обязательство продолжить безукоризненную дипломатическую работу Хорхе Арреансы", - указано в сообщении.

Арреаса теперь будет исполнять обязанности министра промышленности и национального производства Венесуэлы.

Ранее Пласенсия возглавлял министерство туризма и внешней торговли, а в октябре был назначен послом страны в Китае.

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